РИАМО - 21 мар. На территории Московской области подтвердили 35 случаев заболевания Covid-2019, сообщает оперштаб Московской области.

«Если вы прибыли рейсами SU 2595 Мюнхен — Москва (07.03.20), S7 3586 Верона — Москва (8 марта), LH 1452 Франкфурт-на-Майне — Москва (9 марта), SU 2403 Рим — Москва (14 марта), SU 2381 Женева — Москва (14 марта), SU 2385 Женева — Москва (15 марта), SU 205 Пекин — Москва (17 марта), вам необходимо срочно вызвать врача», - говорится в сообщении.

Врача можно вызвать по телефону: 8-800-550-50-30. Также можно оформить вызов через портал госуслуг ли по номеру 112.

В России зарегистрировано 253 случая заболевания Covid-2019.

Коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным, а также контактным путем, поэтому во время карантина ни по каким причинам нельзя выходить из дома. Контакты с членами семьи необходимо исключить, желательно находиться в отдельной комнате. У самоизолированного должна быть личная посуда и средства гигиены, а также средства индивидуальной защиты.

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