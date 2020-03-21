РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мар. В подмосковных Люберцах первый этап окружного конкурса «Наследники Победы» пройдет онлайн, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В этом году первый этап традиционного вокально патриотического конкурса «Наследники Победы» будет проходить заочно. Талантливые люберчане могут прислать на почту Культурно-досугового центра «Октябрьский»: kultura.okt@gmail.com видеоролик своего исполнения не более минуты без монтажа - куплет, припев», - говорится в сообщении.

Далее ролики будут опубликованы в инстаграм-аккаунте @okt_centerkultur для всеобщего голосования. Видео, набравшее большее количество лайков, попадет во второй тур конкурса, дата которого будет объявлена позже.

Вокальный патриотический конкурс «Наследники Победы» проходит в поселке Октябрьский уже 6 лет.