РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мар. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поздравил со 101-м днем рождения ветерана ВОВ Итту Рабинович и взял над ней шефство для оказания повседневной помощи.

В рамках федерального проекта ВПП «Единая Россия» «Историческая память» Максимович 20 марта поздравил Итту Рабинович. Именинница отметила 101-й день рождения.

«Сердечно поздравил с этим замечательным праздничным днем и по просьбе ветерана подарил электрический чайник, а также другие мелочи для домашнего обихода. По поручению фракции ВПП «Единая Россия» оказал адресную помощь и привез продукты питания в этот непростой период пандемии коронавируса. Взял шефство над ветераном ВОВ для оказания повседневной помощи», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что в сложившейся ситуации необходимо оказывать психологическую поддержку и обеспечивать хорошее качество жизни. Пожелал быть оптимисткой, стараться не болеть и не стареть, служить для молодежи.

Рабинович прошла войну от Белоруссии до Кенигсберга и получила звание старший лейтенант медицинской службы . В послевоенное время продолжила обучение и стала врачом-урологом. Всю свою жизнь посвятила медицине, как и ее покойный супруг Александр Барон. 30 лет возглавляла урологическое отделение Подольской больницы, еще 20 - проработала в поликлинике. У нее есть дети, внуки и правнуки.