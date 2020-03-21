РИАМО - 21 мар. В период подготовки к пожароопасному сезону в Московской области особое внимание уделено 25 муниципальным образованиям, которые подвержены риску возникновения природных пожаров, 12 из них проверены межведомственной комиссией, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Для обеспечения оперативности реагирования сил на возможные природные пожары спланирован мониторинг обстановки с применением вертолетов, беспилотных летательных систем, получением данных космического мониторинга, систем видеонаблюдения.

«С начала пожароопасного периода население Московской области увеличивается в среднем в 2,5 раза за счет жителей дачных поселков. В 2020 году на контроль будет взято 660 населенных пунктов, 831 садоводческое товарищество», — говорится в сообщении.

Природные пожары часто переходят с территории одной области к соседям. Так, например, было в 2019 году, когда лесной пожар, перешедший с Рязанской области, охватил десятки гектаров лесного фонда «Мособллеса» в городском округе Луховицы. Поэтому в 2020 году план совместной деятельности в обеспечении пожарной безопасности в весенне-летний сезон разработан уже с привлечением представителей областей, граничащих с Подмосковьем — Тверской, Рязанской, Калужской и Владимирской.

В целом, принимаемые меры позволяют обеспечивать стабильную и качественную подготовку к прохождению пожароопасного сезона на территории Подмосковья.