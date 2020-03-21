РИАМО - 21 мар. На сгоревшем в Дмитрове заводе работало более 200 человек, решение о конкретной помощи будет принято после переговоров с руководителями предприятия, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что на месте пожара с утра находится заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

«Также недавно выехал мой зам по инвестициям (заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов – ред.) для того, чтобы переговорить с владельцем и генеральным директором, чем и как мы можем помочь людям. На заводе работало порядка 200-230 человек», – сказал Воробьев.

Он также отметил, что власти региона держат ситуацию с пожаром на контроле.

«Я уверен, что пожарные справятся с тушением, но самое главное – никто не пострадал», – заключил губернатор.

Утром в субботу загорелось строение завода алюминиевых изделий на улице Промышленная, дом 27. Объявлен третий ранг пожара. Площадь пожара составила 25 тысяч квадратных метров, обрушилась кровля.

Видео пожара на заводе алюминиевых изделий в Дмитровском округе>>