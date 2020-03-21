РИАМО - 21 мар. Количество дыма значительно уменьшилось на алюминиевом заводе в подмосковном Дмитрове, где в настоящий момент тушат крупный пожар, передает корреспондент РИАМО.

Утром в субботу загорелось строение завода алюминиевых изделий на улице Промышленная, дом 27. Объявлен третий ранг пожара. Площадь пожара составила 25 тысяч квадратных метров.

Дым стал более прозрачным и серым по цвету, а не черным, как был ранее. На месте ЧП работают сотрудники полиции, МЧС и охрана предприятия.

Возгорание тушат 153 человека и 56 единиц техники. На горящее здание вертолетом было сброшено 30 тонн воды.

Видео пожара на заводе алюминиевых изделий в Дмитровском округе>>