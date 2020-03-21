РИАМО - 21 мар. Подмосковные врачи, ведущие работу по предотвращению распространения коронавируса, получат денежные выплаты из бюджета региона, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Установить выплату стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам в следующих размерах: врачу — 50 тысяч рублей; среднему медперсоналу (фельдшер, медсестра, регистратор)— 30 тысяч рублей; младшему медперсоналу — 10 тысяч рублей», — говорится в документе.
Надбавки к зарплате будут выплачены за отработанное время начиная с 14 февраля 2020 года.
На сегодняшний день в Подмосковье зафиксировано 18 случаев заболевания. За последние сутки зафиксирован только один новый случай заражения — это гражданин, прилетевший в начале марта из Праги. Одна выздоровевшая пациентка была выписана из больницы.
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