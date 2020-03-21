РИАМО - 21 мар. Вопрос снижения скоростного режима на дорогах в Подмосковье требует обсуждения с общественностью и дополнительной проработки, власти не принимали решение о снижении скоростного режима в регионе, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ранее Минтранс региона сообщил, что скоростной режим с 60 до 50 километров в час снизят с 1 июня на дорогах регионального значения в 36 муниципалитетах Подмосковья. Изменения должны были коснутся 126 дорог. На этих участках планировали разместить дорожные знаки, информирующие о скорости, и комплексы фотовидеофиксации.

«Решение о снижении скоростного режима на дорогах Московской области не принято, данный вопрос требует дополнительной проработки и обсуждения с общественностью», — сообщил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

В свою очередь областное управление ГИБДД сообщило, что решение о снижении скоростного режима с 60 до 50 километров в час на дорогах федерального и регионального значения не принималось. Кроме того, ведомство выступает против снижения нештрафуемого порога скорости.