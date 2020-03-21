РИАМО - 21 мар. Четверо жителей подмосковного Реутова, предположительно, могут быть заражены коронавирусом, в данный момент все они находятся в изоляции, сообщает оперштаб Московской области.

«Итоговые результаты тестирования будут известны после верификации диагноза в лаборатории «Вектор» в городе Новосибирск. Ситуация находится на контроле оперативного штаба Московской области, Минздрава региона и Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Подмосковье зафиксировано 18 случаев заболевания Covid-2019.

За последние сутки зафиксирован только один новый случай заражения — это гражданин, прилетевший в начале марта из Праги. Одна выздоровевшая пациентка была выписана из больницы, никаких симптомов болезни у нее нет.

Жителям Подмосковья напомнили, что по возвращению из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой необходимо звонить по телефону горячей линии: 8(800)550-50-30.

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