РИАМО - 21 мар. Свыше 50 тысяч медицинских масок и более 11 тысяч пар перчаток выдали кассирам и кассирам-контролерам ЦППК на текущей неделе, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

«Медицинские маски и перчатки получили более 6,5 тысяч сотрудников компании. Теперь кассиры на станциях и кассиры-контролеры в электропоездах должны работать в медицинских масках и перчатках», — говорится в сообщении.

Комплект из трех масок и трех пар перчаток сотрудники ежедневно получают перед началом рабочей смены. Согласно правилам, менять маску необходимо каждые два-три часа.

Всем сотрудникам также выдали антисептики для дезинфекции рук. Дополнительно дозаторы с антисептиками устанавливают в туалетных комнатах на станциях и в электропоездах, а также офисе компании и депо.

Компания планирует дополнительно закупить еще более 100 тысяч масок для персонала.

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