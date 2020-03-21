РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 мар. В подмосковном Домодедове разыскивают пропавшего три недели назад мужчину, сообщается на официальной странице Инфорг Лизаалерт в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Пунигов Алексей Владимирович, 42 года, Домодедово, Московская область. С 1 марта 2020 года его местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении.

Рост Пунигова 170 сантиметров. Он худощавого телосложения, у него светло-русые волосы и серые глаза.

Информацию о его местонахождении можно сообщить по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.