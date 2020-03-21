РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 21 мар. В подмосковном Дзержинском до конца 2021 года завершат переселение жителей их ветхих домов на площади Святителя Николая, сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава муниципалитета Людмила Иванова.

«До конца 2021 года мы должны завершить переселение всех жильцов из ветхого фонда. Переезда ждут 80 семей из домов на площади Святителя Николая», - написала Иванова.

Обязательства по переселению взяли на себя стройфирмы «Фобос» и «Стройсоюз». «Стройсоюз» находится в завершающей стадии получения разрешения на строительство дома в пятом микрорайоне. Стройка начнется в апреле.

«Фобос» должен ввести в эксплуатацию один из домов в первой половине 2020 года.

«Для меня в этой истории важна постоянная обратная связь с жителями. У нас создан чат в мессенджере. Мы обсуждаем дорожную карту и другие нюансы, отвечаем на возникающие вопросы. Вчера (20 марта - ред.) встречались с инициативной группой из 20 человек, рассказали все последние новости», - заключила Иванова.