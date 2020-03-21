РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 21 мар. В подмосковном Дзержинском создали оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, сообщила глава муниципалитета Людмила Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В Дзержинском создан оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Штаб возглавляю я. В его составе также – мои заместители, главврач нашей больницы, медсанчасти №152, директор единой диспетчерской службы, начальник отдела полиции и другие», - написала Иванова.

Она пояснила, что штаб собирается ежедневно. Его основная задача – следить за ситуацией, оперативно реагировать на нештатные ситуации, усилить меры, чтоб эта зараза не распространялась.

«Статистика: заболевших среди жителей нашего города нет! Три человека находятся на карантине», - отметила Иванова.

Она подчеркнула, что часть предприятий и организаций перевела своих сотрудников на удаленную работу. Приостановлена работа программы «Активное долголетие». С 17 марта оплата проезда в транспорте проводится только бесконтактно. Спортивные, физкультурные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия запрещены в Подмосковье до 10 апреля.

«Не надо стремительно бежать за гречкой и другими крупами. Безусловно, на фоне пандемии спрос на продукты вырос, но паниковать не нужно. Дефицита нет. Пустые полки, которые к вечеру пугают некоторых жителей, появляются из-за того, что некоторые скупают продукты в промышленных масштабах, а поставщики не успевают привезти товар. На областных складах все есть. Утром магазины получают этот товар», - заключила Иванова.

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