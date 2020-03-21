РИАМО - 21 мар. Внеочередную индексацию зарплат и пенсий предложил провести лидер фракции «Справедливая России» Сергей Миронов, пишет «Российская газета».
По мнению депутата, данная мера поможет поддержать платежеспособный спрос на фоне пандемии коронавируса и резкого падения цен нефть.
«Величину индексации и порядок ее проведения предстоит обсудить с Госдумой, Советом Федерации, правительством. Но чем скорее мы начнем эту работу, тем лучше», — сказал Миронов.
Руководитель фракции также предложил создать стимул для бизнеса, к примеру, снизить нормы начисления социальных страховых взносов для предпринимателей, индексирующих зарплаты своим работникам.
По его мнению, указанные меры не приведут к критической нагрузке на бюджет.
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