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РИАМО
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Александр Манзюк
В субботу утром произошел пожар в здании на улице Промышленная, дом 27. Объявлен третий ранг пожара. Его тушат свыше 100 человек. Согласно открытым данным, по вышеуказанному адресу расположен завод алюминиевых изделий.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Возгорание тушат 153 человека и 56 единиц техники, в том числе от МЧС России – 77 человек и 31 единица техники.
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РИАМО
,
Александр Манзюк
Пожар произошел в строении по адресу: Дмитровский городской округ, поселок Каналстрой. В 08:58 - объявлен второй номер возгорания. В 09:12 - третий ранг.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Пожар в строении в Дмитрове распространился почти на всю площадь здания, частично обрушилась кровля.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Наряды полиции стоят в оцеплении в нескольких километрах от пожара.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Весь гражданский транспорт сотрудники полиции направляют в объезд, никого по дороге в город не пускают.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Клубящийся дым от возгорания виден очень далеко, водители на дороге могут наблюдать его уже за несколько километров.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Несколько раз на горящий завод воду сбрасывал пожарный вертолет.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Площадь пожара составила 25 тысяч квадратных метров.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Организован штаб пожаротушения. Также созданы четыре участка тушения возгорания.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Для забора проб воздуха на определение предельно допустимой концентрации вредных веществ к месту пожара направлена дежурная смена ПСО-26 ГКУ «Мособлпожспас».
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РИАМО
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Александр Манзюк
На месте дежурят 14 автоцистерн, четыре автолестницы и две аварийно-спасательные машины.
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РИАМО
,
Александр Манзюк
Вертолеты сбросили 30 тонн воды на горящее здание в Дмитрове, на место возгорания выехал еще один пожарный поезд.
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РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: тушение пожара на заводе в Дмитровском городском округе
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: тушение пожара на заводе в Дмитровском городском округе
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: тушение пожара на заводе в Дмитровском городском округе
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: ликвидация пожара на заводе в Дмитровском городском округе
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: тушение пожара на заводе в Дмитровском городском округе
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: тушение пожара на заводе в Дмитровском городском округе
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: тушение пожара на заводе в Дмитровском городском округе
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: тушение пожара на заводе в Дмитровском городском округе
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: тушение пожара на заводе в Дмитровском городском округе
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: тушение пожара на заводе в Дмитровском городском округе
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