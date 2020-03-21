РИАМО - 21 мар. Вертолеты сбросили 30 тонн воды на горящее здание в Дмитрове, на место возгорания выехал еще один пожарный поезд, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Утром в субботу загорелось строение по адресу: Дмитров, улица Промышленная, дом 27. Объявлен третий ранг пожара. По вышеуказанному адресу расположен завод алюминиевых изделий. Площадь пожара составила 25 тысяч квадратных метров. Возгорание тушат 153 человека, 56 единиц техники.

«С 11:40 до 12:05 вертолетом К-32 с ВСУ-5 (Жуковский) произведено шесть сбросов, всего сброшено 30 тонн воды», - говорится в сообщении.

В 11:44 на место ЧП прибыл пожарный поезд со станции Москва-Товарная. В 12:03 на возгорание убыл второй пожарный поезд со станции Бекасово. Его запас воды составляет 122 тонны.

Видео пожара на заводе алюминиевых изделий в Дмитровском округе>>