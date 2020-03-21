РИАМО - 21 мар. В Москве выявили более 6 тысяч человек, которые контактировали с заболевшими коронавирусом, все они находятся под медицинским наблюдением, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, ситуация в городе по-прежнему остается стабильной благодаря эффективности принимаемых властями мер по предотвращению распространения инфекции.

«Получив данные всех контактов, мы незамедлительно связываемся с каждым и информирует о том, что людям необходимо находиться в самоизоляции. Мы сообщаем при помощи звонков и СМС-сообщений. Всего мы разослали 1,5 тысячи сообщений. На 131 одного заболевшего в Москве приходится 6 тысяч контактов, с которыми нам удалось связаться», — сказала Ракова.

Она подчеркнула, что все граждане на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением, в больнице или на самоизоляции.

Заммэра добавила, что о случаях заболевания или контакта с заболевшим, в обязательном порядке оповещаются работодатели. Они обязаны не допускать человека к работе и сразу продезинфицировать помещения.

Ранее Ракова сообщила, что восемь человек выздоровели после заболевания коронавирусной инфекцией в Москве и были выписаны из больниц.

Всего в России зарегистрировано 253 случая заболевания Covid-2019.

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