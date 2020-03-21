РИАМО - 21 мар. Фундамент для быстровозводимой инфекционной больницы в Троицком административном округе Москвы закончат заливать 22 марта, сообщил генеральный директор «Мосинжпроект» Марс Газизуллин.

«В воскресенье мы заканчиваем заливку фундамента, закончена вертикальная планировка. Всего около 150 тысяч кубов грунта», - сказал Газизуллин.

По его словам, 23 марта рабочие приступят к монтажу внутренних инженерных систем и к отделочным работам.

Инфекционный центр строится в поселении Вороновском около деревни Голохвастово. Здание возводят на территории общей площадью 43 гектара. Вместимость новой больницы составит 500 мест, 250 из них придется на отделение реанимации.

В строительстве новой клиники задействовано 35 компаний. Работают 5 тысяч человек и 1,2 тысячи единиц строительной техники.

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