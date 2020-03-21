РИАМО - 21 мар. Столица начинает разворачивать дополнительные мощности для того, чтобы принимать больных коронавирусом, в городе перепрофилируют на прием зараженных два стационара, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

«Несмотря на то, что все наши стационары, в том числе больница в Коммунарке, полностью справляются с потоком пациентов, мы начинаем заранее разворачивать дополнительные мощности для того, чтобы перестроить работу персонала и провести дополнительное обучение по работе с новой инфекцией», — сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что в мегаполисе запущены отдельные корпуса в двух стационарах: НИИ имени Склифосовского и челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн. Также на следующей неделе в городе будут готовы принимать больных с коронавирусом еще ряд стационаров.

По ее словам, правительство города проводит большую работу, чтобы можно было адаптировать помещения к работе с заболевшими Covid-2019.

«В первую очередь речь идет о том, что каждую койку мы хотим обеспечить оборудованием для подачи кислорода в случае необходимости. Более того, должны быть обеспечены санитарные шлюзы, которые позволяют отделит «грязную» и «чистую» зоны. На сегодняшний день в Москве около 10 корпусов различных больниц находятся в стадии доработки. В будущем при необходимости они будут готовы принять пациентов с коронавирусом», — добавила Ракова.

На сегодняшний день большинство людей с подозрением на Covid-2019 принимает больница, расположенная в Коммунарке. Данная клиника проводит работу по привлечению кадров — волонтеры-медики, ординаторы и другой медперсонал. Все работники больницы проходят допобучение по работе с новой инфекцией.

Всего к настоящему моменту в Москве зарегистрирован 131 случай заболевания. Большинство заболевших прилетели из стран Евросоюза. Всего в России зарегистрировано 253 случая заболевания.

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