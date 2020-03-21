РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мар. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в субботу вручил продуктовые наборы одиноким пенсионерам, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Ранее из-за коронавируса пожилых людей призвали как можно меньше посещать людные места и, по возможности, находиться в самоизоляции. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал поддержать пенсионеров, которые не могут сходить за продуктами.

«Сегодня (21 марта - ред,) по поручению губернатора вручил продуктовые наборы одиноким пенсионерам. Очень важно поддерживать их, тем более в сегодняшней ситуации с вирусом», - сказал Ружицкий.

Также продуктовые наборы одиноким пенсионерам доставляют молодогвардейцы. Для получения помощи необходимо обратиться в отдел соцзащиты.

Вспышка Covid-2019 началась в китайском города Ухань в декабре 2019 года и распространилась по всему миру. На сегодняшний день в мире уже выявлено свыше 263 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 11 тысяч заболевших, выздоровели более 87 тысяч пациентов.

В России зафиксировано свыше 250 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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