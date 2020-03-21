РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мар. Жители подмосковных Люберец до 27 марта могут принять участие в областном конкурсе открыток, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Конкурс открыток, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стартовал 10 февраля. Его организовали Московское областное региональное отделение партии «Единая Россия» при участии правительства Московской области и подмосковного отделения «Молодой Гвардии». В творческом конкурсе приняли участие около 3 тысяч жителей Подмосковья.

«Люберецкие дошкольные и общеобразовательные учреждения также активно включились в творческий процесс. Свои открытки в местное отделение партии «Единая Россия» уже предоставили конкурсанты из детских садов №6 «Белоснежка», №9 «Космос», №28 «Совенок»; №94», - говорится в сообщении.

Работы победителей творческого конкурса возьмут за основу при создании поздравительных открыток и социальной рекламы в праздничном оформлении Подмосковья к 9 мая.

Главной целью конкурса является повышение интереса, в первую очередь детей и молодого поколения к изучению героического наследия Великой Отечественной войны и объективного понимания истории своей страны.

Всем участникам будут вручены благодарственные письма, победителям и призерам - дипломы и памятные подарки. Конкурсные работы принимаются по адресу: pomnim.er@yandex.ru.

Принять участие в конкурсе можно до 27 марта включительно.