РИАМО - 21 мар. К ликвидации крупного пожара в Дмитрове привлекли три вертолета, а также один пожарный поезд, сообщается в Twitter-аккаунте МЧС России.

Утром в субботу загорелось строение по адресу: Дмитров, улица Промышленная, дом 27. Объявлен третий ранг пожара. Согласно открытым данным, по вышеуказанному адресу расположен завод алюминиевых изделий. Площадь пожара составила 25 тысяч квадратных метров.

«К тушению привлечено 153 человека, 56 единиц техники, в том числе один пожарный поезд и три вертолета МЧС», —говорится в сообщении.

Воздух в районе пожара будут проверять на предельно допустимую концентрацию вредных веществ, для этого к месту возгорания направили дежурную смену ПСО-26 ГКУ МО «Мособлпожспас».

Видео пожара на заводе алюминиевых изделий в Дмитровском округе>>