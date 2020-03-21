РИАМО - 21 мар. Восемь человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Москве, их уже выписали из больниц, сообщает столичный оперштаб.

После полного выздоровления из московских больниц выписали еще трех выздоровевших от коронавируса граждан.

«У нас есть хорошие новости – восемь человек, у которых была коронавирусная инфекция, прошли лечение, полностью выздоровели и уже выписаны из наших медицинских учреждений», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что после курса лечения лабораторные комплексные исследования на наличие заболевания показали отрицательный результат.

Ракова уточнила, что семь пациентов выписали из инфекционной больницы №1, одного — из медицинского комплекса в Коммунарке.

Всего к настоящему моменту в Москве зарегистрирован 131 случай заболевания. Большинство заболевших прилетели из стран Евросоюза. Всего в России зарегистрировано 253 случая заболевания Covid-2019.

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