РИАМО - 21 мар. Кровля обрушилась в горящем строении в Дмитрове, площадь пожара составила 25 тысяч квадратных метров, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В субботу утром произошел пожар в здании по адресу: Дмитров, улица Промышленная, дом 27. Объявлен третий ранг пожара. Согласно открытым данным, по вышеуказанному адресу расположен завод алюминиевых изделий.

«В 11:20 — площадь горения 25 тысяч квадратных метров, кровля обрушилась на 3/4. На месте 14 автоцистерн, четыре автолестницы и две аварийно-спасательные машины», — говорится в сообщении.

Организован штаб пожаротушения. Также созданы четыре участка тушения возгорания. Для забора проб воздуха на определение предельно допустимой концентрации вредных веществ к месту пожара направлена дежурная смена ПСО-26 ГКУ «Мособлпожспас».

Возгорание тушат 153 человека и 56 единиц техники, в том числе от МЧС России – 77 человек и 31 единица техники.

Видео пожара на заводе алюминиевых изделий в Дмитровском округе>>