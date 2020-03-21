РИАМО - 21 мар. Движение на участке Некрасовской линии Московского метрополитена от станции «Косино» до «Авиамоторной» могут открыть 27 марта 2020 года, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Двадцать седьмого марта планируем пустить Некрасовскую линию метро. Она полностью практический готова и находится на финальных стадиях подготовки к пуску с пассажирами», — сказал Бочкарев.

По его словам, в ближайшее время работы на участке будут закончены. Участок состоит из шести станций от станции «Юго-Восточная» до станции «Некрасовка».

«Это первый запущенный опыт у нас в стране с 10 метровыми щитами. Большая и нужная линия. Практически часть ее является участком Большой кольцевой линии», — отметил заммэра.

Он уточнил, что уже идет обкатка станций для того, чтобы в конце следующей недели подготовить его к пуску с пассажирами.

Первый участок Некрасовской линии – от «Косино» до «Некрасовки» – был открыт в июне 2019 года. Некрасовская линия станет дублером юго-восточного радиуса Таганско-Краснопресненской линии, который в настоящее время сильно перегружен.