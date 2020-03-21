РИАМО - 21 мар. Наряды полиции стоят в оцеплении в нескольких километрах от крупного пожара, который произошел на алюминиевом заводе в подмосковном Дмитрове, передает корреспондент РИАМО.

В субботу утром произошел пожар в здании на улице Промышленная, дом 27. Объявлен третий ранг пожара. Его тушат свыше 100 человек. Согласно открытым данным, по вышеуказанному адресу расположен завод алюминиевых изделий.

Весь гражданский транспорт сотрудники полиции направляют в объезд, никого по дороге в город не пускают.

Клубящийся дым от возгорания виден очень далеко, водители на дороге могут наблюдать его уже за несколько километров.

Также уже несколько раз на горящий завод воду сбрасывал пожарный вертолет.

Как уточняется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, вертолет К-32 вылетел с аэродрома Жуковский.

Видео пожара на заводе алюминиевых изделий в Дмитровском округе>>