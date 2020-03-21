РИАМО - 21 мар. В Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве супруги, тещи и тестя на глазах у малолетних детей, сообщила РИАМО в субботу представитель пресс-службы столичного ГСУ СК РФ Юлия Иванова.

Преступление произошло в ночь на субботу в квартире на Волоколамском шоссе. Мужчина нанес многочисленные удары ножом супруге 1982 года рождения ее родителям 1959 и 1960 годов рождения. После он позвонил своим родителям и в полицию, сообщив о произошедшем. В квартире в момент убийства находились двое детей, их передали родственникам.

«Следственными органами возбуждено уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Мужчина доставлен в подразделение ведомства для проведения с ним необходимых следственных действий», — сказала Иванова.

Следователи опрашивают очевидцев трагедии и соседей, устанавливается полная картина произошедшего, добавила она.