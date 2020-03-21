РИАМО - 21 мар. Свыше 330 вещей забыли пассажиры Московских центральных диаметров с момента их запуска осенью 2019 года, на станциях и в вагонах поездов сотрудники МЦД находили сушеную воблу, веник для бани и тюльпаны, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Чаще всего оставляют сумки и пакеты. Из необычных предметов – банный веник, букет тюльпанов и 3 килограмма сушеной воблы. При обнаружении бесхозных вещей и предметов необходимо обращаться к сотрудникам полиции, работникам станции или локомотивной бригаде электропоезда. Они примут необходимые меры безопасности и вызовут на место сотрудников транспортной полиции», – говорится в сообщении.

Иногда полицейским или сотрудникам МЦД сразу удается установить владельца утерянной вещи. Например, всего за час рюкзак с ноутбуком и документами удалось вернуть пассажиру МЦД-2.

Чтобы найти забытые в поездах и на станциях вещи, пассажирам рекомендуют обратиться в дежурную часть транспортной полиции. Также следует назвать дату, время, направление поездки, номер поезда и вагона. Заявку можно оставить по телефонам: 8 (499) 264-68-34, 8 (499) 269-71-56.