РИАМО - 21 мар. Построить инфекционный центр в поселении Вороновское вблизи деревни Голохвастово в Троицком городском округе планируется за месяц, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Примерно, мы ставим себе задачу в течение месяца построить объект. Задача тяжелейшая, потому что такой объект даже из легко-возводимых конструкций в спокойном режиме строится примерно 6-8 месяцев. Мы должны построить за кратчайший промежуток», - сказал Бочкарев.

По его словам, в работе задействовано 35 компаний, в том числе те, кто занимается строительством метро, и 1,2 тысячи единиц строительной техники. На стройке работает 5 тысяч человек.

«Каждой компании выдан отдельный участок работ, чтобы они могли сконцентрироваться на нем и по всем управленческим технологиям очень быстро пройти. Мы буквально на дни считаем сроки выполнения работ», - отметил заммэра.

Он добавил, что одновременно идут работы по строительству временных дорог, которые прокладывают вдоль леса. Это сделано для того, чтобы во время начала монтажных работ на площадку могли зайти одновременно 4 тысячи грузовиков.

«По моему указанию мы разработали здесь плакаты, чуть позже запустим музыку. В момент, когда начнется монтаж, людям будет очень тяжело. У нас очень сжатые сроки, и любой способ, который нам поможет ускорить движение, ускорить работы, нам будет очень важен. <...> Все управленческие элементы мотивации мы будем использовать», - уточнил Бочкарев.

Больница будет состоять из нескольких блоков. В блок А войдут семь лечебных корпусов, которые в случае необходимости, можно будет переоборудовать в блок интенсивной терапии. Блок Б - реанимационное отделение на 250 мест. Там будут находиться палаты интенсивной терапии. Также в центре предусмотрено общежитие для врачей на 2 тысячи мест.

Работы на данном объекте ведутся круглосуточно в несколько смен.

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