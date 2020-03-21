РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 21 мар. Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» вручили российский паспорт ветерану Великой Отечественной войны Макару Красикову из Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Начальник отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Люберецкое» Денис Федотов совместно с главой Дзержинского Людмилой Ивановой в торжественной обстановке вручили 94-летнему ветерану Великой Отечественной войны Макару Сидоровичу Красикову паспорт гражданина Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Ранее дочь перевезла своего пожилого отца из Украины, где он проживал долгие годы, после чего ветеран подал документы в ОВМ МУ МВД России «Люберецкое» на получение российского гражданства.

Во время встречи ветеран рассказал, что в 1943 году в возрасте 17 лет его призвали в армию. Сражался в боях с фашистами в составе 3-го Белорусского фронта, принимал участие в освобождении города Могилева. День Победы встретил в Белоруссии, после чего по распределению служил на западе Украины в вооруженных силах, командовал ротой, в звании полковника внутренних войск вышел на пенсию.

За боевые действия в Великой Отечественной войне и проявленную отвагу Макар Сидорович Красиков награжден Орденом «Отечественной войны», медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», а также юбилейными медалями.