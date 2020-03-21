РИАМО - 21 мар. Российские тест-системы на коронавирус переданы в 13 стран мира, они уже помогли диагностировать болезнь в Белоруссии, Узбекистане, Армении и Киргизии, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Роспотребнадзор уже передал разработанные ФБУН «ГНЦ ВБ «Вектор» тест-системы для проведения более 100 тысяч исследований на Covid-19 в 13 государств, включая страны-члены Евразийского экономического союза, СНГ, Иран, Монголию, КНДР», — говорится в сообщении.

Кроме того, ожидается поставка тест-систем в Египет, Сербию и Венесуэлу. Благодаря российским средствам диагностики первые случаи коронавирусной инфекции уже выявлены в Белоруссии, Узбекистане, Армении и Киргизии.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 253 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в мире насчитывается более 275 тысяч заболевших, свыше 11 тысяч умерших и более 88 тысяч выздоровевших.

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