Завод алюминиевых изделий в Дмитрове загорелся в субботу утром, пожару присвоили повышенный ранг сложности. В сети появились первые реакции пользователей на черные клубы дыма за окном.

Пользователь Михаил Леус запечатлел огромные клубы дыма от пожара.

«В Дмитрове горит предприятие, производство алюминиевой ленты, очень сильный пожар» - написал @pisarev.pro_real_property.

«Что-то горит. На балкон не выйти» - переживает @elena29076

«Чувствуется запах гари, першит в горле» - написал weatherlocator.

«Вот такая картина встречает сегодня гостей города» - сокрушается anna_dekanovich.