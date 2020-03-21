РИАМО - 21 мар. В кафе в городе Лосино-Петровский произошел пожар. загорелась кровля и здание внутри, на ликвидацию огня ушло около 5,5 часов, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения ПСЧ-277 «Мособлпожспас» в 22:56 наблюдалось горение кровли на площади 60 квадратных метров и 30 квадратных метров внутри кафе», - говорится в сообщении.

В 00:49 пожар удалось локализовать. В 01:15 пожарные ликвидировали открытое горение. В 04:26 пожарные приступили к ликвидации последствий возгорания.

Эвакуация людей не проводилась. Погибших и пострадавших при данном происшествии нет.