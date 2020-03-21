РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мар. В подмосковном Подольске водитель автомобиля Mercedes устроил тройное столкновение на улице Комсомольская, в котором пострадал один человек, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по Подольску.

«20 марта водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по улице Комсомольская в сторону улицы Рабочей, выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Nissan, который от удара столкнулся с движущимся сзади автомобилем Daewoo Matiz. В результате столкновения пострадал водитель автомобиля Nissan 1969 года рождения», - сказала сотрудница.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему поставили диагноз «ушибленная рана шейного отдела позвоночника» и назначили амбулаторное лечение.