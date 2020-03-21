РИАМО - 21 мар. Пожар в строении в Дмитрове распространился почти на всю площадь здания, частично обрушилась кровля, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Также спасатели уточнили адрес пожара. Возгорание происходит в доме №27 по улице Промышленная в Дмитрове. Объявлен третий ранг пожара.

«В 09:38 – здание горит по всей площади, кровля обрушилась на 1/3, на месте - шесть автоцистерн, три автолестницы.Дальнейшая информация уточняется», - говорится в сообщении.

В 10:26 на месте возгорание уже работают девять автоцистерн, а также две аварийно-спасательные машины.

Возгорание тушат 116 человек и 37 единиц техники, в том числе от МЧС России: 48 человек и 16 единиц техники.

Согласно открытым данным, по вышеуказанному адресу расположен завод алюминиевых изделий.

Возгорание в строении в Дмитровском округе. ВИДЕО>>