РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мар. В Подольске задержали 50-летнего местного жителя, подозреваемого в краже мобильного телефона из чужой квартиры, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 3-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 59-летнего местного жителя. По его словам, неизвестный из его квартиры похитил мобильный телефон. Общая сумма материального ущерба составила более 15 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 50-летний местный житель. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.