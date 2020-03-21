РИАМО - 21 мар. Видеоролик с черными клубами дыма от пожара в Дмитровском городском округе, снятый с одной из дорог, опубликовал пользователь pisarev.pro_real_property в Instagram.

«В Дмитрове горит предприятие, производство алюминиевой ленты, очень сильный пожар», - подписал он свое видео.

Пользователь elena29076 в Instagram отметила, что из-за дыма от пожара нельзя выйти на балкон.

Пожар произошел в строении по адресу: Дмитровский городской округ, поселок Каналстрой. В 08:58 - объявлен второй номер возгорания. В 09:12 - третий ранг. Ранг пожара – это условный признак сложности возгорания, который определяет количество расчетов, привлекаемых для тушения огня.

Возгорание в строении в Дмитровском округе. ВИДЕО>>