РИАМО - 21 мар. Жителей Подмосковья призвали направить для проекта «Дорога памяти» фотографии и письма их предков – участников Великой Отечественной войны, сообщается на сайте проекта.

«Дорога памяти» реализуется министерством обороны России.

«Дорога памяти» — это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны. Свое продолжение «Дорога памяти» найдет в виде крупнейшего памятника с именами и портретами героев Великой Отечественной войны на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», где строится Главный храм Вооруженных сил России», — говорится в сообщении на сайте.

К храмовому комплексу будет проложена дорога памяти — мемориал, увековечивающий миллионы имен участников войны, отчаянно сражавшихся за Родину. Именные записи, дополненные портретами, навсегда останутся в сердцах соотечественников и потомков.

Министерство обороны РФ призвало жителей Подмосковья направлять имена и фотографии предков, защищавших Отечество с 1941 по 1945 годы. Чтобы фотография родственника-участника Великой Отечественной войны появилась на «Дороге памяти», нужно загрузить фотографию на сайте проекта.

После соотнесения архивных документов и создания перечня участников войны появится единая база данных, в которой будет почти 30 миллионов записей обо всех солдатах и офицерах, которые воевали на стороне Красной армии.

Проект призван объединить соотечественников идеей об увековечении всех участников войны, сохранения исторического прошлого, развития патриотизма, воинской славы России и приурочен к 75-летию Великой Победы.

Главный храм Вооруженных сил России возводят на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в Одинцовском округе к 75-летию Победы.

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