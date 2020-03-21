РИАМО - 21 мар. Строение загорелось в поселке Каналстрой Дмитровского городского округа, пожару присвоили повышенный ранг сложности, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Поступило сообщение о возгорании в строении по адресу: Московская область, Дмитровский городской округ, поселок Каналстрой.

«В 08:58 - объявлен второй номер пожара. В 09:12 - объявлен третий номер пожара. Дальнейшая информация уточняется», - говорится в сообщении.

Ранг пожара – это условный признак сложности возгорания, который определяет количество расчетов, привлекаемых для тушения огня. Существуют следующие ранги – первый, первый-БИС, второй, третий, четвертый.

Возгорание в строении в Дмитровском округе. ВИДЕО>>