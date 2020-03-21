РИАМО - 21 мар. На территории Московской области в субботу ожидается снег с дождем, водителям посоветовали быть аккуратнее на дорогах, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Местами по области сегодня снег с дождем и ухудшение видимости на дорогах. Как всегда предупреждаем и надеемся на вашу сознательность», - говорится в сообщении.

Автомобилистам рекомендовали не превышать скорость на дорогах, а также снижать ее при подъезде к пешеходным переходам.

Также на территории Подмосковья до утра 22 марта объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра. «Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду.