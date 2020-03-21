РИАМО - 21 мар. Возгорание произошло на теннисном корте учебно-тренировочного комплекса ЛИИ имени М.М. Громова произошло в Жуковском, его тушили почти два часа, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения в 22:40 наблюдалось открытое горение электрощитовой, сильное задымление», - говорится в сообщении.

В 23:30 пожарные локализовали огонь на площади 1,8 тысячи квадратных метров. В 00:30 удалось ликвидировать открытое горение. В 02:40 приступили к ликвидации последствий пожара.

Эвакуация людей не проводилась. Погибших и пострадавших в результате возгорания нет.