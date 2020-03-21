РИАМО – 21 мар. Некоммерческие организации обязаны отчитываться о своей деятельности в интернете или СМИ, не позднее 15 апреля отчеты должны появиться в специальном разделе на портале министерства юстиции РФ, говорится в сообщении пресс-службы управления Минюста России по Московской области.

НКО обязаны ежегодно размещать в интернете или предоставлять СМИ для опубликования отчет о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в управление Минюста России по Московской области. Это не касается тех организаций, которые указаны в пункте 3.1 статьи 32 закона №7-ФЗ. Исключение – это те НКО, учредителями (участниками, членами) которых не являются иностранные граждане и (или) организации либо лица без гражданства, а также не имевшие в течение года поступлений имущества и денежных средств от иностранных источников, и в случае, если поступления имущества и денежных средств таких некоммерческих организаций в течение года составили до трех миллионов рублей.

«Некоммерческие организации, указанные в пункте 3.1 статьи 32 федерального закона №7-ФЗ, обязаны ежегодно размещать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или предоставлять средствам массовой информации для опубликования сообщение о продолжении своей деятельности», — говорится в сообщении.

Представители НКО ежегодно не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным, размещают отчеты о своей деятельности или сообщения о продолжении своей деятельности в разделе «Отчеты НКО» на информационном портале министерства юстиции РФ «Портал НКО» через указанную на официальном сайте Минюста России ссылку: «Информационный портал министерства юстиции Российской Федерации о деятельности некоммерческих организаций».

Эта обязанность не распространяется на религиозные организации. Религиозные организации, не имеющие иностранного финансирования, не обязаны размещать в интернете отчеты о деятельности и сообщения о продолжении своей деятельности.

Общественное объединение обязано ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом.