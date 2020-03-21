РИАМО - 21 мар. В лесу в микрорайоне Климовск городского округа Подольск обнаружили восемь артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Боеприпасы были обнаружены в лесу около Фабричного проезда.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами ОМВД городского округа Подольск», - говорится в сообщении.

Изъятие и уничтожение боеприпасов запланировано на субботу. Данную работу будут проводить силами министерства обороны РФ.