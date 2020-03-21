РИАМО - 21 мар. Сообщение о минировании десяти пассажирских самолетов, находящихся в полете, поступило от неизвестного диспетчеру в Химках, данная информация оказалась ложной, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Все сообщения касались самолетов внутренних рейсов.

«Проводятся следственные мероприятия по установлению личности заявителя. По состоянию на 21:15 все воздушные суда приземлились в штатном режиме, взрывных веществ и предметов не обнаружено», - говорится в сообщении.

Аэропорт «Шереметьево» работает в штатном режиме.