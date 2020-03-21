РИАМО - 21 мар. В Подмосковье и Москве в субботу местами прогнозируется небольшой снег, температура поднимется до 3 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в столице составит минус 1 - плюс 1 градус, по области - минус 2 - плюс 3. Ветер северо-восточного направления 5-10 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Осадки будут выпадать кратковременно, зарядами.

Такая погода может сказаться на самочувствии тех, кто страдает повышенной Также недомогания и обострения болезни могут быть у ослабленных людей, а еще тех, у кого есть хронические заболевания суставов и сердечно-сосудистой системы.

Геомагнитный фон в субботу в Подмосковные и Москве прогнозируется спокойный.