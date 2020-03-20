РИАМО - 20 мар. Комитет по конкурентной политике Московской области проводит опрос заказчиков, чтобы узнать их мнение о качестве работы службы технической поддержки и работоспособности Единой автоматизированной системы управления закупками, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Опрос проводится на платформе мессенджера Discord по ссылке.

«Уважаемые пользователи, ваше мнение очень важно для нас! Комитетом ведется работа по улучшению механизмов обратной связи, в дальнейшем опросы будут проводиться и на других интернет-ресурсах», - говорится в сообщении.

Единая автоматизированная система управления закупками (ЕАСУЗ) работает в Московской области уже более пяти лет. Система государственных закупок в регионе включает несколько взаимосвязанных подсистем, позволяет обеспечить мониторинг и контроль всех этапов, от стадии планирования до исполнения контрактов.

С апреля 2018 года в регионе успешно функционирует Электронный магазин для закупок малого объема. Также создан портал исполнения контрактов (ПИК ЕАСУЗ), который позволяет обеспечить прозрачность процесса исполнения контрактов.