РИАМО - 20 мар. Члены комиссии по рассмотрению споров о кадастровой оценке недвижимости в формате вебинара рассмотрели в четверг 32 заявления об оспаривании стоимости, этот рекорд зафиксирован впервые, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

В комиссию, как правило, обращаются предприниматели, которые хотят изменить кадастровую стоимость объекта недвижимости — земли или дома — из-за его индивидуальных характеристик, которые не были учтены во время кадастровой оценки.

«Члены комиссии и заявители признали формат проведения комиссии очень удачным — 32 заявления, были рассмотрены гораздо быстрее, чем на очном заседании, и заявители могли присоединиться к комиссии из любой точки планеты. Мы будем использовать этот опыт и в дальнейшем», - отметил заместитель министра имущественных отношений Московской области, председатель комиссии Юрий Лавряков.

В ведомстве уточняют, что в Московской области более 12,3 миллиона объектов и учесть все индивидуальные особенности невозможно. Например, при оценке комплексной многоэтажной застройки очень сложно учесть наличие объектов социальной инфраструктуры — школ, детских садов, которые не приносят прибыли, поэтому необходим индивидуальный подход. Комиссия занимается тем, что дает справедливую оценку кадастровой стоимости.