РИАМО - 20 мар. Ко Всемирному дню поэзии подготовлен рейтинг лучших музеев-усадьб для посещения, в топ-10 вошли музеи Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы «ТурСтата».

Музеи-усадьбы поэтов Подмосковья, Псковской, Рязанской и Ярославской областей оказались лидерами рейтинга.

«В первую десятку поэтических музеев-усадеб России входят: музеи-усадьбы Захарово, Мураново и Шахматово в Московской области, Михайловское в Псковской области, Константиново в Рязанской области, Карабиха в Ярославской области, дом-музей в Ефремове в Тульской области, Тарханы в Тамбовской области, Болдино в Нижегородской области и Загорье в Смоленской области», – говорится в сообщении.

Всемирный день поэзии отмечается 21 марта по решению ЮНЕСКО с 1999 года.

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