РИАМО - 20 мар. Функцию «Связные контакты», с помощью которой можно отслеживать местоположение своих родных и близких, обновили в мобильном приложении системы-112 Московской области, говорится в сообщении пресс-службы системы.

Теперь этот раздел в приложении называется «Местоположение связанных контактов». Особенно эта функция востребована среди родителей, которые могут контролировать безопасность своих детей.

«В частности, появилась возможность строить маршрут к местоположению отслеживаемого контакта. Это удобно, когда, например, родителям нужно оперативно добраться до своего ребенка. При этом, маршрут строится с учетом дорожной обстановки. А карта местоположения связанных контактов теперь интегрирована с происшествиями и учреждениями», - говорится в сообщении.

Теперь пользователи имеют возможность добавлять связанные контакты из телефонного справочника устройства пользователя. Для удобства каждому отслеживаемому контакту можно придумать имя, тогда как ранее отображался только номер телефона.

Чтобы воспользоваться этой функцией нужной перейти в приложении в раздел «Местоположение связанных контактов» и внести всю информацию о ваших родственниках. После этого, можно отслеживать местоположение человека на интерактивной карте. Также появляется возможность установить определенные зоны, в которых должен находиться человек: школа, поликлиника, кружок. Если он войдет в эту зону или покинет ее, то сразу же придет рush-уведомление об этом.

Данное мобильное приложение можно установить бесплатно.