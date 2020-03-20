РИАМО - 20 мар. Звездные мамы Кэти Топурия и Наталья Подольская рассказали, как можно скрасить время на карантине во время распространения коронавирусной инфекции, передает Nation News.

Солистка музыкальной группы «А-Студио» Кэти Топурия отметила, что в настоящее время вместе с ребенком находится на самоизоляции.

«Мы сейчас на самоизоляции, ребенок никуда не ходит, дома обучаемся – читаем и развиваемся. У меня тоже концертов нет. Ничего особенного, все как у всех – моем руки и не только. Моему ребенку нет и пяти, и там нет определенной литературы – она просто читает детские книжки, Библию», — поделилась Топурия.

По словам певицы, ее дочь спокойно отнеслась к карантину. При этом ребенку объяснили, с чем связана самоизоляция.

В свою очередь певица Наталья Подольская, которая вместе с Владимиром Пресняковым-младшим воспитывает сына, призналась, что ее крайне беспокоит коронавирус.

«У меня присутствует паника, но в то же время я себя как-то глушу и расцениваю это время как остановку и беззаботное время для того, чтобы провести его с семьей и ребенком. Мы живем за городом и поэтому можем позволить себе выйти куда-то, хотя приняли решение самоизолироваться. Мы приняли решение отменить все дела и выезды. Сейчас ребенок спит, и я в соседней комнате дремлю, чего я редко могу себе позволить», — добавила Подольская.

Она рассказала, что изоляцию им скрашивают книги и фильмы. Певица также развлекается готовкой. По традиции ежедневно перед сном она читает своему сыну книжку.

Все, что нужно знать о коронавирусе>>